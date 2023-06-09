Лавров: геополитические инженеры Запада не видят нацистскую сущность Зеленского

Лавров: геополитические инженеры Запада не видят нацистсткую сущность Зеленского Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что западные геополитические инженеры стараются не брать во внимание нацистскую сущность режима украинского президента Владимира Зеленского.

"Геополитические инженеры Запада предпочитают не видеть нацистскую сущность режима Зеленского Он публично называл жителей Донбасса не людьми, а "существами", и призывал их и всех украинцев, которые ощущают сопричастность русской культуре, ради будущего своих детей и внуков убираться в Россию", - заявил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Запад специально закрывает глаза на человеконенавистнические заявления некоторых украинских деятелей, которые не скрывают целей преступного киевского режима вернуть себе территории Крыма и Донбасса. Там же потом они намерены уничтожить все русское и русских, юридически или физически, добавил Лавров.

При этом, в ООН и МАГАТЭ никак не реагируют на постоянные ноты об обстрелах Украиной Запорожской АЭС.

Стоит отметить, что 9 июня стало известно об ударе, нанесенном предположительно британскими ракетами Storm Shadow, по детской базе отдыха в Херсонской области. Она находится в Геническом районе, на Арбатской стрелке.

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