Хирург рассказал, как безопасно похудеть при серьезном ожирении Фото: Shutterstock

Все больше людей сейчас страдают от лишнего веса, избавиться от которого невероятно тяжело и одной силы воли может быть недостаточно. В случаях серьезного ожирения можно обратиться к бариатрической операции. Об этом рассказал в беседе с РИАМО хирург Сергей Визгалов.

— Бариатрическая хирургия является наиболее эффективным методом борьбы с ожирением. Она позволяет не только снизить вес, но и удержать его. Пациенты, сбросившие вес при помощи операции, могут сохранить результаты до 16 лет, – подчеркнул Визгалов.

При этом зачастую люди набирают лишние килограммы во время отпуска, поскольку дают себе отдохнуть «по полной», но как этого избежать, рассказал специалист по рациональному питанию Иван Алименко в разговоре с «Газетой.Ru».

Он советует брать с собой в отпуск протеиновые батончики, а в ресторанах заказывать блюда с большим количеством белка и клетчатки.

Также одним из очевидных вариантов станет отказ от хлеба во второй половине дня и тем более перед сном. Такой совет дала диетолог Елена Соломатина, а ее слова привели на портале RT.