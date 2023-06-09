Один человек погиб из-за обстрела ВСУ пансионата в Херсонской области Фото: REUTERS

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что в результате обстрела детского пансионата в регионе со стороны Вооруженных сил Украины есть погибший.

По информации Сальдо, один человек погиб, еще один ранен из-за обстрела. Также врио губернатора уточнил, что ракеты летели по направлению к Бердянску, но потом были специально перенацелены на детский лагерь.

"Номера и маркировка на обломках чётко показывают, что это именно английские ракеты, поставленные киевскому режиму", - добавил Сальдо.

Напомним, 9 июня Владимир Сальдо сообщил, что приверженцы преступного киевского режима обстреляли пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно "Storm Shadow". Детская база располагается в Геническом районе, на Арбатской стрелке. Информация о пострадавших уточняются экстренными службами.

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