Россиянам рассказали, как соцсети помогают ворам спланировать ограбление Фото: Shutterstock

Людям стоит реже публиковать в соцсетях фотографии со своим автомобилем и ценным имуществом, поскольку подобные снимки могут привлекать воров-домушников. Таким советом поделился с «Газетой.Ru» киберэксперт Игорь Бедеров.

Он добавил, что злоумышленники часто следят за соцсетями потенциальной жертвы, чтобы добыть ценную информацию, которая может помочь в осуществлении преступления.

При этом набирают обороты и телефонные мошенники, которые продолжают придумывать новые уловки для своих злодеяний. Эксперт Григорий Пащенко рассказал о четырех способах для их вычисления, а опубликовали их на портале «360».

Он советует заказывать любые товары и еду не под своим именем, тогда при звонке можно будет понять, что данные утекли в сеть. Также часто мошенники пытаются выдавать себя за родственников, но в этом случае можно просить их набрать по видеосвязи.

Аферисты уже дошли до такого уровня, что в некоторых случая могут без ведома человека оформить на него кредит, после чего возникают серьезные проблемы. На портале «ФАН» рассказали, как действовать, если вы стали пострадавшим от такой схемы.

Первоочередно стоит обратиться в правоохранительные органы и описать ситуацию полностью, а также предоставить информацию о том, терялся ли в последнее время ваш паспорт.