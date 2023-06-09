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НовостиОбщество9 июня 2023 16:52

Росмолодёжь планирует привлечь на мероприятия ко Дню молодёжи миллион человек

Одна из задач - развеять миф о том, что многие молодые люди уехали из страны
Сергей КУДРИН
Власти планируют привлечь на мероприятия ко Дню молодёжи около миллиона человек

Власти планируют привлечь на мероприятия ко Дню молодёжи около миллиона человек

Фото: Оксана ЗУЙКО

Росмолодёжь планирует привлечь к празднованию главного для ведомства праздника, Дня молодёжи, не меньше миллиона молодых людей. Одна из задач этого плана - развеять мифы и пропаганду о том, что из России уехало большинство молодёжи. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на источник.

Дополнительно планируется развенчать заявления о том, что российская молодёжь, которая не уехала из страны, якобы, абсолютно не заинтересована ни в чём, инертна и безучастна.

Однако это только одна из целей, и далеко не самая важная. Прежде всего организаторы преследуют задачу волонтёрскую - организовать в рамках празднования акции, призванные помочь нуждающимся, поддержать семьи военнослужащих и самих солдат. Также будут организованы встречи молодёжи с работодателями, устроены возможности для начала стажировок и устройства на работу в крупные компании.

Праздничные мероприятия планируют организовать практически по всей стране, что заметно шире по размаху, в сравнении с тем же 2022 годом, когда День молодёжи праздновали только в 10 регионах. При этом программа празднования будет сугубо патриотической, планируется устроить встречи с героями СВО, исторические лекции, кружки народного творчества, сугубо русские игры, такие как лапта и городки, мастер-классы и многое другое.