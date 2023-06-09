Росмолодёжь планирует привлечь на мероприятия ко Дню молодёжи миллион человек

Власти планируют привлечь на мероприятия ко Дню молодёжи около миллиона человек Фото: Оксана ЗУЙКО

Росмолодёжь планирует привлечь к празднованию главного для ведомства праздника, Дня молодёжи, не меньше миллиона молодых людей. Одна из задач этого плана - развеять мифы и пропаганду о том, что из России уехало большинство молодёжи. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на источник.

Дополнительно планируется развенчать заявления о том, что российская молодёжь, которая не уехала из страны, якобы, абсолютно не заинтересована ни в чём, инертна и безучастна.

Однако это только одна из целей, и далеко не самая важная. Прежде всего организаторы преследуют задачу волонтёрскую - организовать в рамках празднования акции, призванные помочь нуждающимся, поддержать семьи военнослужащих и самих солдат. Также будут организованы встречи молодёжи с работодателями, устроены возможности для начала стажировок и устройства на работу в крупные компании.

Праздничные мероприятия планируют организовать практически по всей стране, что заметно шире по размаху, в сравнении с тем же 2022 годом, когда День молодёжи праздновали только в 10 регионах. При этом программа празднования будет сугубо патриотической, планируется устроить встречи с героями СВО, исторические лекции, кружки народного творчества, сугубо русские игры, такие как лапта и городки, мастер-классы и многое другое.