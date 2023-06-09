Эксперт назвал людей, которые наиболее подвержены заболеванию корью Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Люди с аутоиммунными болезнями наиболее подвержены заболеванию корью, поскольку подавленный иммунитет не способен оказывать сопротивление болезни должным образом. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с «Газетой.Ru».

Он также отметил важность вакцинации от кори, поскольку на данный момент в мире нет лекарств, которые лечат корь, а побороть ее можно в случае вакцинации 95% людей.

Болезни же могут поджидать любого человека даже в бытовых ситуациях. Например при поцелуе может передаваться немалое количество инфекций, одна из которых — корь. Об этом рассказали «Известия» со слов стоматолога Дианы Кулиевой.

При этом на портале «ФАН» дополнили, что при поцелуе можно получить и обычный герпес, и даже энтеровирусный менингит. Еще более важно не допускать контакта со слюной животных, поскольку она способна передавать бешенство, поэтому при подозрении стоит незамедлительно обращаться к врачу.