Медведев перечислил американские военные операции и призвал Белый дом "закрыть рот" Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил американские и натовские военные операции в других странах и заявил, что США не смеют критиковать Россию.

"Ни один крупный конфликт не обходился без прямого или косвенного участия американцев", - заявил Медведев, перечисляя все военные операции США и НАТО после Второй Мировой войны.

Также по словам зампреда Совбеза РФ, из-за таких операций погибли миллионы людей. Кровь погибших на руках "всех президентов США".

"И после всего этого у некоторых маразматиков вроде Байдена и прочих лицемеров хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий? Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто заткнитесь!" - заявил Медведев в Twitter.

Ранее зампред Совбеза РФ Медведев прокомментировал слова бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена. Последний говорил о том, что некоторые члены альянса могут ввести на Украину свои войска, если на предстоящем саммите в Вильнюсе Зеленский не получит гарантий безопасности.

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