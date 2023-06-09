Пересильд и Шипенко получили государственную премию за фильм «Вызов» Фото: Иван МАКЕЕВ

Актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст получили государственную премию в области литературы и искусства 2022 года, за первый фильм, снятый на борту Международной космической станции - «Вызов». Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Я провожал Клима Шипенко и Юлю Пересильд в полет, это было удивительно и трогательно. Было огромное волнение за тех людей - непрофессиональных космонавтов, которые подготовились к полету, осуществили его и не просто слетали в космос, но активно там работали», - рассказал на церемонии советник президента России Владимир Толстой.

Напомним, что Пересильд и Шипенко, вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, 5 октября 2021 года поднялись на борт космического корабля «Союз МС-19», который доставил их к МКС. Помимо уже упомянутых людей, в работе над кинокартиной участвовали и сотрудники станции - космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубнов.

Ранее KP.RU подробно сообщил о том, как снимался единственный во всём мире фильм, снятый в настоящей невесомости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режиссер Клим Шипенко: Том Круз должен был лететь с нами в одно время

Режиссер фильма «Вызов» в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» - о съемках в космосе, подготовке к полету и жизни на МКС (подробнее)