Врач перечислила порядок действий после укуса осы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на то, что укус одной осы не может быть смертельно опасен для человека, у некоторых может возникать серьезный вред здоровью. При укусе осы точно не стоит упортеблять алкоголь и обработать рану самостоятельно мыльным раствором или антисептиком. Такими советами поделилась дерматовенеролог Александра Филева в беседе с «Газетой.Ru».

В ситуациях особо сильного отека, стоит обратиться к врачу, чтобы пресечь серьезные последствия.

Также в летнее время года активизируются малярийные комары, наиболее часто встречающиеся в тропических областях. При этом некоторые из комаров могут переносить не только малярию, но и более серьезное заболевание — желтую лихорадку. Об этом рассказали на портале RT со слов эколога Дмитрия Брыканова.

Он посоветовал в темное время суток предпочитать одежду, которая будет закрывать открытые участки тела.

Людям стоит и самим не провоцировать насекомых на укусы и не привлекать их внимание парфюмом. Стоит понимать, что укусы насекомых могут приводить к анафилактическому шоку. Об этом рассказала врач-отоларинголог Светлана Попова в беседе с Life.ru.

При укусе насекомого необходимо сначала успокоиться и приложить холодный компресс, а также принимать необходимые препараты. В экстренных случаях необходимо незамедлительно обратиться за помощью специалистов.