Врач рассказал об опасных последствиях недосыпа Фото: Shutterstock

Человек — единственное живое существо, которое может жертвовать сном ради каких-либо целей. При этом частый недосып может серьезно навредить здоровью, а сравнить это можно с кредитом в банке, который приходится возвращать с процентами. Такое заявление сделал сомнолог Роман Бузунов в беседе с «Лентой.ру».

Недосып может значительно ухудшать настроение и подрывать иммунитет, а помимо этого он негативно сказывается на работоспособности.

Кроме этого диетолог Татьяна Мещерякова подчеркнула, что недосып может стать причиной гормонального сбоя. Она посоветовала спать не менее семи-восьми часов в сутки. Эти советы специалиста опубликовали на портале RT.

Нельзя игнорировать и тот факт, что у некоторых людей может возникать бессонница на фоне повышенной тревожности, смены места жительства или работы, а также проблем со здоровьем.

На сайте Пятого канала рассказали, что если человек чувствует сонливость и утомляемость в течение дня, стоит обратиться к специалисту, который поможет найти причину проблемы. На первых этапах можно попробовать преодолеть недосып самостоятельно.

Стоит попробовать засыпать в одно и то же время, а также не заниматься физическими нагрузками перед сном. Хорошим решением будут короткие прогулки на свежем воздухе, а также прохлада в комнате и отсутствие света.