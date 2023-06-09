ВСУ обстреливают из минометов лодки спасателей в Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Украинские военные открыли огонь из минометов по спасателям, эвакуирующим мирных жителей из подтопленных районов Херсонской области. Такую информацию сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

"Сегодня нацисты прицельно стреляют из минометов по лодкам спасателей, которые снимают людей с крыш, и сухим местам, на которые эти лодки вывозят людей. Только чудом обошлось без погибших", - написал Алексеенко в Telegram-канале.

Стоит отметить, что 9 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал последние данные о ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС. Всего эвакуировано более 5,8 тысяч человек, из них детей – 243 и 62 маломобильных гражданина.

Американский бывший разведчик Скотт Риттер заявил о том, что украинский президент Владимир Зеленский пошел на такой шаг, как подрыв Каховской ГЭС, для привлечения внимания стран Запада.