Врач рассказала, когда стоит есть ягоды Фото: Олег ЗОЛОТО

Здоровому человеку можно есть примерно 400 граммов ягод в день, которыми можно заменить один из приемов пищи. Однако это не стоит заменять ими обед или ужин. Об этом рассказал в беседе с РИАМО гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова.

Она посоветовала употреблять их в первой половине дня и самым удачным вариантом для этого будет замена ягодами второго завтрака.

Сезонные ягоды могут быть отличным выбором и для тех, кто хочет скинуть лишний вес, поскольку ими можно заменить можно заменить конфеты и сладкую выпечку. Такой совет дала эндокринолог Зухра Павлова, а опубликовали его на портале «360».

Кроме этого необходимо уделять особое внимание выбору сезонных ягод, поскольку например в клубнике может содержаться много нитратов. О тонкостях выбора рассказала врач-педиатр Валерия Бондарь в беседе с Life.ru.

Бондарь посоветовала, что при покупке клубники стоит обращать внимание на ее запах и цвет. Именно отсутствие яркого аромата и бледный цвет могут быть признаками наличия в ягодах нитратов. Также не стоит покупать ягоды, которые лежат не прилавке несколько дней, поскольку они довольно быстро портятся.