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НовостиПолитика9 июня 2023 19:10

Американский суд предъявил Трампу обвинения сразу по 38 пунктам

Самая тяжёлая статья предполагает наказание до 20 лет тюрьмы
Сергей КУДРИН
Американский суд предъявил Трампу обвинения сразу по 38 пунктам

Американский суд предъявил Трампу обвинения сразу по 38 пунктам

Фото: REUTERS

Суд в США предъявил обвинения бывшему президенту страны Дональду Трампу, сразу п о38 пунктам. Среди статей, которые инкриминируются Трампу, хранение секретных документов, способных оказать влияние на национальную безопасность Америки. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Трампа обвиняют, помимо хранения документов, в «заговоре с целью препятствования правосудию», «сокрытии документов и записей» и «ложных обвинениях или показаниях». Каждая из статей предполагает до 20 лет лишения свободы.

Сам экс-президент США настаивает на то, что все уголовные дела в его отношении несут за собой политическую подоплёку, а он ни в чём невиновен. Также Трамп напомнил, что у того же Джо Байдена, нынешнего президента, дома нашли почти две тысячи коробок с секретными документами.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Трампа признали виновным в попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл.