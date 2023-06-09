Американский суд предъявил Трампу обвинения сразу по 38 пунктам Фото: REUTERS

Суд в США предъявил обвинения бывшему президенту страны Дональду Трампу, сразу п о38 пунктам. Среди статей, которые инкриминируются Трампу, хранение секретных документов, способных оказать влияние на национальную безопасность Америки. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Трампа обвиняют, помимо хранения документов, в «заговоре с целью препятствования правосудию», «сокрытии документов и записей» и «ложных обвинениях или показаниях». Каждая из статей предполагает до 20 лет лишения свободы.

Сам экс-президент США настаивает на то, что все уголовные дела в его отношении несут за собой политическую подоплёку, а он ни в чём невиновен. Также Трамп напомнил, что у того же Джо Байдена, нынешнего президента, дома нашли почти две тысячи коробок с секретными документами.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Трампа признали виновным в попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл.