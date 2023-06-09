IT-специалист Коноплев: новые технологии смогут помогать судебным приставам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Современные возможности, которые предоставляют компьютерные технологии, могут помогать судебным приставам в работе, но полностью заменить их не получится. Таким мнением поделился IT-специалист Юрий Коноплев в беседе с NEWS.ru.

— Не думаю, что программа полностью заменит работу судебных приставов, но в паре с человеком такое сотрудничество только в пользу, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что в программе робота тоже могут быть ошибки, однако они маловероятны, поскольку перед тем, как запустить ее, много людей работает над ее оптимизацией. Именно это позволит улучшить работу судебным приставам и сделать ее более точной.

Ранее KP.RU рассказал о профессиях, которые не сможет заменить искусственный интеллект. На фоне многих сфер, где внедряется ИИ, популярность стали обретать «синие воротнички». Зачастую работа охранником, дворником или оператором колл-центра не требует серьезного образования и вряд ли станет менее востребованной.

Также всегда будут востребованы квалифицированные инженеры, учителя и врачи, поскольку даже самые современные нейросети не способы их заменить в обозримой перспективе.