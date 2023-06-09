Суд в Майями может отправить Трампа в тюрьму на 400 лет Фото: REUTERS

Наказание, инкриминируемое бывшему президенту США Дональду Трампу по всем 38 пунктам обвинения, суммарно может составить до 400 лет тюремного заключения. Причём по всем вменяемым политику статьям ему грозят только максимальные, или приближенные к таковым сроки. Об этом сообщили в обвинительном заключении суда в Майями.

Судебная система США славится тюремными сроками, счёт которым порой идёт на сотни лет. Так, 31 пункт обвинения Трампа предполагает до 10 лет лишения свободы каждый, то есть 310 лет по максимально суровому приговору. Ещё четыре пункта - до 20 лет (+ 80 лет), и последние два пункта - по пять лет, и штрафы до 250 тыс. долларов. В сумме получается ровно 400 лет.

Окончательный приговор бывшему президенту будет определяться путём сложения всех сроков, и по большинству пунктов Трамп проходит по максимальным санкциям.

Ранее KP.RU сообщил о том, в чём же обвиняют Трампа в этих 38 пунктах, предъявленных экс-президенту США в суде Майями.