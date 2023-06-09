Кирби: США не видят угрозы ядерной войны из-за размещения российского ТЯО в Белоруссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединённые Штаты Америки не видят никаких признаков того, что размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии повлечёт за собой риски начала ядерной войны. С таким заявлением выступил 9 июня 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Помимо прочего, Кирби также заявил о том, что США не станут никак менять статус готовности своих стратегических ядерных сил, даже с учётом размещения ТЯО России в Белоруссии.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин объявил дату, когда начнётся размещение тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии. Это случится 8-9 июля, сразу после завершения подготовки сооружений для его хранения. Белорусский лидер Александр Лукашенко подтвердил, что работа по подготовке сооружений идёт по плану.