В Конгрессе США призвали Байдена незамедлительно передать Киеву ракеты ATACMS Фото: REUTERS

Группа конгрессменов представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену незамедлительно передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.

«Отказывая Украине в вооружениях, которые ей нужны…, администрация затягивает конфликт, который уносит бесчисленные украинские жизни», - заявил один из авторов, республиканец Майкл Маккол.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее десять конгрессменов призвали Джо Байдена направить Киеву дальнобойные ракеты, о которых неонацисты так давно просят. В частности, речь шла об оперативно-тактических комплексах ATACMS.

По мнению конгрессменов, Пентагон не хочет передавать Киеву ATACMS в связи с ограниченными запасами этих комплексов и ракет у самих американцев.

7 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев получил достаточно вооружения от западных партнеров для совершения планируемого контрнаступления.

Напомним, в России неоднократно заявляли, что именно поставки западного вооружения Киеву затягивают конфликт на Украине. Это оружие, как и обслуживающий его персонал, являются законной целью для Вооруженных сил России.