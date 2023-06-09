Премьер Мишустин создал правкомиссию по ликвидации наводнения в Херсонской области Фото: ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий наводнения на Каховской ГЭС, об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение №1500-р о создании правительственной комиссии по ликвидации масштабного наводнения в Херсонской области, причиной которого стала диверсия на Каховской ГЭС», - говорится в заявлении.

Уточнялось, руководство правкомиссией будет осуществлять вице-премьер Марат Хуснуллин.

В правительстве отметили, что в состав правительственной комиссии вошли различные министерства, правоохранительные органы, а также ФМБА и агентство водных ресурсов.

Как писал сайт KP.RU, 7 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции является спланированным властями Украины терактом.

Патрушев подчеркнул, что за сутки до удара по дамбе Киев дал указание произвести сброс воды на ДнепроГЭС.

По его словам, за разрушение плотины Каховской ГЭС должны нести ответственность США и их партнеры по НАТО, поскольку они поддерживают преступления Украины.

Напомним, 6 июня накануне глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о частичном разрушении ГЭС, которое произошло после обстрелов ВСУ.

В Херсонской области в результате разрушения плотины Каховской ГЭС введен режим ЧС. На данный момент с подтопленных территорий эвакуированы около 1,5 тысячи человек.

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