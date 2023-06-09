Рогов: ВСУ готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области Фото: соцсети

ВСУ готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области, об этом сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ готовятся к новым попыткам контрнаступления в Запорожской области», - заявил Рогов.

По его словам, враг увеличивает число подразделений и групп, чтобы попытаться совершить прорыв вглубь нашей обороны.

Рогов отметил, что киевские власти пытаются любой ценой выполнить задачу по контрнаступлению.

Как писал сайт KP.RU, российские военные за сутки уничтожили почти 700 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Уточнялось, что общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 военнослужащих.

Помимо этого было уничтожено 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также САУ Caesar производства Франции.

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