В Одесской области прогремели взрывы 9 июня 2023 года Фото: REUTERS

На Украине в Одесской области слышны звуки взрывов, об этом сообщило украинское издание.

«Сообщают о звуках взрывов в Одесской области», - говорится в сообщении.

Других подробностей издание не приводит.

Как писал сайт KP.RU, 8 июня несколько взрывов прогремели в украинском городе Сумы после того, как на территории региона была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 8 июня воздушная тревога была объявлена в четырех регионах Украины: кроме Сумской, еще в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской, Волынской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Житомирской и Кировоградской областях. За три минуты сигналы тревоги распространились на всю территорию Украины.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

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