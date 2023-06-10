Politico: Армия России успешно отражает контрнаступление ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские войска с успехом отражают контрнаступление ВСУ, которое не будет легким для Киева, об этом написала газета Politico.

В статье сообщили, что в интернете появляются снимки, на которых изображены подбитые украинские танки Leopard германского производства, а в соцсетях распространяются ролики с уничтоженными боевыми машинами пехоты Bradley американского производства.

«Но в сети появляются и другие изображения уничтоженной или брошенной бронетехники, что означает, что украинское продвижение уже встретило значительное сопротивление», - говорится в публикации.

Журналисты подчеркнули, что механизированная война не будет легкой для Украины, а Россия на данный момент с некоторым успехом отражает контрнаступление.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления со стороны ВСУ.

При этом президент отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

Также Путин подчеркнул, что за последние несколько дней у армии Киева наблюдаются значительные потери, превышающие «классический показатель».

7 июня Politico заявляло, что активность ВСУ в ходе боевых действий похожа не на контрнаступление, а на прелюдию к нему.

Отмечалось, что пока нет доказательств того, что Киев использует подразделения, которые были подготовлены специально для контрнаступления.

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