SONNA: В Сомали из-за взрыва снаряда погибли 27 человек, в основном дети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сомали в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда по меньшей мере 27 человек погибли, в основном дети, еще 53 человека пострадали, об этом сообщило местное агентство SONNA.

«К сожалению, число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек, 53 получили ранения в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда ... в регионе Нижняя Шабелле», - говорится в сообщении.

По данным агентства, большинство погибших - дети.

Как писал сайт KP.RU, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подтвердила свою готовность поставлять армии Сомали военную технику для борьбы с террористами.

Лавров подчеркнул, что вновь отметили нашу готовность удовлетворять потребности сомалийской национальной армии в соответствующей технике для завершения усилий по борьбе с террористами.

Напомним, ранее в столице Сомали Могадишо, где расположены вооруженные силы Африканского Союза и дипломатические представительства стран Запада, был обстрелян из минометов.