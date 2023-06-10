Taz: Зеленскому придется объяснить, откуда у напавшей на Белгородскую область ДРГ оружие НАТО Фото: REUTERS

Зеленскому придется объяснить сообщения СМИ о том, что напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО, об этом написал обозреватель Беньямин Хирш в статье для Der Tagesspiegel.

«Для президента Зеленского кадры из Белгорода, доказывающие именно это положение дел, должны стать плохой новостью», - заявил Хирш.

Журналист подчеркнул, что Западу придется отреагировать на произошедшее.

«ДРГ оплачивает и вооружает Киев, в первую очередь спецслужбы, западное оружие не могло попасть к ним без согласия украинских властей», - отметил в комментарии газете британский эксперт Галеотти.

Как писал сайт KP.RU, утром 22 мая в Грайворонский городской округ Белгородской области зашла большая ДРГ со стороны Украины, в составе которой была легкая и средняя бронетехника.

Грайворон, находящийся в 7 километрах от границы, был обстрелян. В течении дня 8 человек получили ранения. Были обесточены села Тишанка и Шаховка. В области вечером был введен режим контртеррористической операции.

Бои с ними шли в селах Козинка и Глотово, потери диверсантов к вечеру приблизились к четырем десяткам, они потеряли танк и хаммер.