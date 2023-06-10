Экс-премьер Британии Джонсон сложил депутатские полномочия Фото: REUTERS

Экс-премьер Британии Борис Джонсон покидает пост члена парламента от Консервативной партии, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление политика.

«Сегодня я написал своей ассоциации в Аксбридже и Южном Райслипе, что я немедленно ухожу в отставку и инициирую немедленные дополнительные выборы», - заявил Джонсон.

Телеканал отметил, что экс-премьер принял такое решение после получения результатов независимого публичного расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса.

Как писал сайт KP.RU, 7 июня 2022 года стало известно, что скандал, разразившийся на фоне «ковидных вечеринок» британского премьера Бориса Джонсона окончился в пользу последнего, представителям Консервативной партии не удалось набрать большинства для выражения вотума недоверия премьер-министру.

Напомним, причиной для попытки досрочно отправить Джонсона в отставку стали вечеринки, которые проводились в резиденции премьера в разгар пандемии.

Отмечалось, что люди, которые принимали решение о карантине и требовали его строгого соблюдения от граждан, откровенно веселились, пока простые британцы были вынуждены сидеть по домам.