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НовостиПолитика9 июня 2023 22:50

Красный Крест готов оказать помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

МККК подтвердил властям предложение об оказании чрезвычайной помощи людям
Сергей ГАПЧУК
Красный Крест готов оказать помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Красный Крест готов оказать помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Фото: Олег УКЛАДОВ

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов оказать гуманитарную помощь населению, пострадавшему от последствий разрушения Каховской ГЭС, следует из заявления организации.

«Мы готовы реагировать по обе стороны реки, в частности с оперативных баз в Одессе и Донецке», - сказано в заявлении.

Уточнялось, что Комитет подтвердил властям предложение об оказании чрезвычайной помощи людям, пострадавшим от наводнения, а также о долгосрочной помощи в улучшении доступа к чистой воде.

Как писал сайт KP.RU, 7 июня Зеленский в интервью изданию Bild заявил, что остался «в шоке» от того, что Красный крест и ООН отказались отвечать Киеву на некие вопросы о подрыве Каховской ГЭС в Херсонской области.

По его словам, обе организации проигнорировали направленные им вопросы по данному инциденту, а те заявления, которые уже были опубликованы, Зеленский счёл чересчур «дипломатичными».

Зеленский указывал, что ООН и Красный Крест бездействуют потому, что их представители до сих пор не приехали на Каховскую ГЭС.