Красный Крест готов оказать помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС Фото: Олег УКЛАДОВ

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов оказать гуманитарную помощь населению, пострадавшему от последствий разрушения Каховской ГЭС, следует из заявления организации.

«Мы готовы реагировать по обе стороны реки, в частности с оперативных баз в Одессе и Донецке», - сказано в заявлении.

Уточнялось, что Комитет подтвердил властям предложение об оказании чрезвычайной помощи людям, пострадавшим от наводнения, а также о долгосрочной помощи в улучшении доступа к чистой воде.

Как писал сайт KP.RU, 7 июня Зеленский в интервью изданию Bild заявил, что остался «в шоке» от того, что Красный крест и ООН отказались отвечать Киеву на некие вопросы о подрыве Каховской ГЭС в Херсонской области.

По его словам, обе организации проигнорировали направленные им вопросы по данному инциденту, а те заявления, которые уже были опубликованы, Зеленский счёл чересчур «дипломатичными».

Зеленский указывал, что ООН и Красный Крест бездействуют потому, что их представители до сих пор не приехали на Каховскую ГЭС.