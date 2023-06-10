США выделят 437 тысяч долларов для анализа экономики Украины Фото: REUTERS

США выделят 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине, об этом сообщил госдепартамент.

Деньги поступят в рамках реализации «страновой» программы Организации экономического сотрудничества и развития.

«США всецело поддерживают страновую программу ОЭСР для Украины и рады выделить 437 тысяч долларов на ее имплементацию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на американский взнос планируется провести исследование экономики Украины для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ.

Как писал сайт KP.RU, 23 мая представитель госдепа заявил, что США оставляют за Киевом право принимать решения об ударах по территории России, прокомментировав атаку ДРГ в Белгородской области.

Чиновник уточнял, что США не поощряют удары Украины по территории России, но оставляют за Киевом право принимать решения.

1 июня в госдепе заявили о том, что США больше не будут передавать России информацию о своих вооружениях.