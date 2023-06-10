Рогов: Боевики ВСУ пошли в очередное ночное наступление в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Рогов заявил, что российские силы отражают новую попытку наступления украинских войск в Запорожской области.

«Боевики ВСУ пошли в очередное ночное наступление. Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», - написал Рогов.

Выдвижению украинских войск, по его словам, предшествовал мощный обстрел из тяжелых видов вооружения.

Как писал сайт KP.RU, политик сообщал, что ВСУ готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области.

По его словам, враг увеличивал число подразделений и групп, чтобы попытаться совершить прорыв вглубь нашей обороны.

Рогов отметил, что киевские власти пытаются любой ценой выполнить задачу по контрнаступлению.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.