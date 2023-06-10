Глава правительства Херсонской области Алексеенко сообщил о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани Фото: REUTERS

В городах Алёшки и Голая Пристань в Херсонской области, где после разрушения Каховской ГЭС произошел неконтролируемый сброс воды из водохранилища, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«В Алёшках и Голой Пристани уровень воды только начал понижаться. Там продолжаем спасательную операцию», - заявил Алексеенко.

Он отметил, что в субботу в зоне ЧС приступят к работе комиссии по оценке ущерба.

«Безусловно, только там, где сошла вода. Это Новая Каховка и часть населенных пунктов округа», - уточнил Алексеенко.

Как писал сайт KP.RU, 6 июня Алексеенко сообщил, что город Алёшки оказался наиболее пострадавшим от затопления населённым пунктом. Прорыв воды из подорванной плотины Каховской ГЭС подтопил практически весь город.

Глава правительства Херсонской области отмечал, что ведётся подготовка всех возможных КАМАЗов и «Уралов», то есть автомобилей, способных проехать по затопленным дорогам. Из Крыма сотрудники МЧС везут плавсредства, которые также будут применены при эвакуации жителей Алёшек.