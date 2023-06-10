Польский политолог Сыкульский: В Польше создадут пророссийское политическое формирование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше создадут политическое формирование, выступающее за установление дружеских отношений с Россией, об этом написал в Twitter политолог и основатель Польского антивоенного движения (PRA – прим.) Лешек Сыкульский.

«Мы приняли решение создать вместе с PRA политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом - Российской Федерацией. Первые мероприятия пройдут уже осенью», - сообщил Сыкульский.

Как писал сайт KP.RU, 20 ноября Сыкульский заявил, что Вашингтон может заставить Варшаву отправить войска на Украину в случае дальнейшего ослабления Киева.

Политолог заявил, что Варшава уже начала готовиться к участию в боевых действиях. Такой вывод Сыкульский сделал, проанализировав недавно принятые в стране законодательные акты.

«Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо», — резюмировал политолог.

21 ноября Сыкульский подчеркнул, что Украина должна извиниться перед Польшей за геноцид поляков, известный как «волынская резня».

По его мнению, отсутствие извинений и непризнание Украиной факта геноцида возмутительно на фоне военной помощи Киеву со стороны Варшавы.