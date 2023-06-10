Польский генерал Козей: Крупные бои с армией России являются большим риском для Украины

Польский генерал Козей: Крупные бои ВСУ с армией России являются большим риском для Украины Фото: Александр КОЦ

Крупные столкновения с российскими войсками представляют угрозу для ВСУ, об этом сообщил польский генерал Станислав Козей в интервью Fakt.

«Россияне давно ждали украинского контрнаступления. Они не используют свои силы, которые держат в глубине», - заявил офицер.

По его словам, российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести свои.

«Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным», - отметил Козей.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления со стороны ВСУ.

При этом российский лидер отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

Агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ в ходе контрнаступления понесли существенные потери военной техники.

Однако в Вашингтоне отметили, что на начальном этапе потери ВСУ могут быть самыми высокими.