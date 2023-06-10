Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы сорвали три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией сорваны три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий», - сообщил Зыбинский.

Офицер отметил, что в районе Новомлынска огнем артиллерии и расчетов противотанковых ракетных комплексов уничтожено отделение живой силы противника.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки уничтожили почти 700 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Указывалось, что общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также САУ Caesar производства Франции.

В ведомстве отметили успешные атаки российских войск по складам боеприпасов и военной техники противника. В результате атак, все поставленные цели были уничтожены, а снабжение украинских группировок было нарушено.