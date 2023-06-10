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НовостиПолитика10 июня 2023 2:24

Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении

Кроме того в районе Новомлынска уничтожено отделение живой силы противника
Сергей ГАПЧУК
Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении

Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении

Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы сорвали три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией сорваны три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий», - сообщил Зыбинский.

Офицер отметил, что в районе Новомлынска огнем артиллерии и расчетов противотанковых ракетных комплексов уничтожено отделение живой силы противника.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки уничтожили почти 700 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Указывалось, что общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также САУ Caesar производства Франции.

В ведомстве отметили успешные атаки российских войск по складам боеприпасов и военной техники противника. В результате атак, все поставленные цели были уничтожены, а снабжение украинских группировок было нарушено.