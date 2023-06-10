Минобороны: На Краснолиманском направлении артиллерия уничтожила две украинские САУ «Гвоздика» Фото: Александр КОЦ

На Краснолиманском направлении российские артиллеристы уничтожили несколько боевых машин ВСУ, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены две САУ «Гвоздика», - заявил офицер.

Савчук также отметил, что еще были уничтожены четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30 и две позиции 120-миллиметровых минометов противника.

Как писал сайт KP.RU, артиллеристы группировки «Запад» сорвали три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении.

В районе Новомлынска огнем артиллерии и расчетов противотанковых ракетных комплексов уничтожено отделение живой силы противника.

Напомним, 9 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военные за сутки уничтожили 680 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, САУ Caesar производства Франции.