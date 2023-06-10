Российские военные сорвали попытки атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ на бронемашинах

Российские военные сорвали попытки атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные сорвали попытки атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районе Торского и Серебрянского Лесничества, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районах населенных пунктов Торское и Серебрянское Лесничество ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й мехбригады ВСУ», - рассказал Савчук.

Как писал сайт KP.RU, ранее на Краснолиманском направлении российские артиллеристы уничтожили несколько боевых машин ВСУ.

Отмечалось, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены две САУ «Гвоздика», четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30 и две позиции 120-миллиметровых минометов противника.

Российские артиллеристы сорвали три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении.