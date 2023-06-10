Аналитик Оберг: Россия предупреждала НАТО о тупиковости расширения альянса Фото: REUTERS

Россия длительное время предупреждала НАТО, что расширение альянса приведет в тупик из-за Украины, об этом написал директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для Global Times.

«Как и в случае любого проявления инкрементализма и любых внедоговорных операций, обязательно придет день, когда вы упретесь в стену», - сообщил аналитик.

Оберг подчеркнул, что Украина стала для НАТО такой стеной, хотя высокопоставленные западные политики и все российские президенты и главы МИД за последние 30 лет неоднократно предупреждали альянс о такой возможности.

Он отметил, что НАТО ежедневно нарушает все договорные положения, проводя операции за пределами стран-членов.

Как писал сайт KP.RU, в апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО планировали развалить Россию, но в итоге только сплотили ее.

«...НАТО хотела развалить Россию, но в итоге она ее сплотила...», – сказал Лавров.

Напомним, еще 14 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал очень опасным «бесконечное» расширение НАТО на восток.

Российский лидер напоминал, что расширение альянса на восток за счет постсоветских республик, в том числе Украины, вызывает у России серьезную озабоченность.