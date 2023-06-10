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НовостиПолитика10 июня 2023 4:13

Сальдо: При обстреле ВСУ пункта временного размещения под Херсоном погибла женщина

Украинские войска нанесли удары ракетами Storm Shadow, уточнил врио главы Херсонской области
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
При обстреле ВСУ пункта временного размещения под Херсоном погибла женщина

При обстреле ВСУ пункта временного размещения под Херсоном погибла женщина

Фото: EAST NEWS

В результате обстрела Вооруженными силами Украины пункта временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области погибла женщина, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

«Около пяти утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил врио главы Херсонской области, ВСУ ведут обстрелы населенного пункта Железный порт с ночи, уже разрушен отель «Позитив». По словам Сальдо, украинские войска преследуют цель уничтожить первых лиц региона и терроризировать местное население.

Как писал сайт KP.RU, накануне Сальдо сообщил, что украинские военные нанесли удар, предположительно британскими ракетами Storm Shadow, по детской базе отдыха в Херсонской области. База располагается в Геническом районе на Арабатской стрелке.