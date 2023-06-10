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НовостиНаука10 июня 2023 4:25

Океанолог развеял миф о «страшном плавнике» нападающей акулы

Океанолог Мухаметов заявил, что акулы нападают на жертв незаметно
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Океанолог развеял миф о «страшном плавнике» нападающей акулы

Океанолог развеял миф о «страшном плавнике» нападающей акулы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представление о том, что приближающийся к жертве «страшный плавник» акулы свидетельствует о подготовке к нападению животного, является мифом, заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета Сергей Мухаметов. По его словам, акулы атакуют незаметно.

«Есть расхожее представление, например, фильм «Челюсти» – этот страшный плавник, – но когда акула всплывает на поверхность, она просто осматривается, но не атакует. Атакует она снизу и сбоку», – сказал специалист в беседе с РИА Новости.

Напомним, в четверг, 8 июня в результате нападения акулы в Красном море у побережья Хургады погиб россиянин. Генеральное консульство РФ подтвердило смерть гражданина России и призвало россиян соблюдать все меры предосторожности во время нахождения в воде.

Трагедия произошла в районе муниципального пляжа Dream Beach. Подробности здесь на KP.RU.