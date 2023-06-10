Что произошло в ночь на 10 июня

Российские военные сорвали попытки атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ на бронемашинах Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Российские военные сорвали попытки атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районе Торского и Серебрянского Лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Ночью 9 июня на Украине в Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.

В Колумбии спустя 40 дней в джунглях нашли живыми четверых детей - пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206, сообщил президента страны Густаво Петро. Отмечалось, что детям - 13, девять, четыре года и 11 месяцев, они были обнаружены солдатами и коренными жителями.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения на Каховской ГЭС. Руководство правкомиссией будет осуществлять вице-премьер Марат Хуснуллин.

Россия длительное время предупреждала НАТО, что расширение альянса приведет в тупик из-за Украины, об этом заявил аналитик Ян Оберг. По его словам, НАТО ежедневно нарушает все договорные положения, проводя операции за пределами стран-членов.

Выделение Киеву нового пакета военной помощи демонстрирует нежелание Белого дома искать пути мирного решения конфликта, заявил посол России в США Анатолий Антонов.