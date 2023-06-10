Депутат Чаплин назвал три способа оформить на себя заброшенный садовый участок

В Госдуме назвали три способа оформить на себя заброшенный садовый участок Фото: Архив "КП"

Граждане России имеют право оформить в собственность заброшенный садовый участок соседа, при этом им доступны для этого три способа, сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

В беседе с РИА Новости парламентарий рассказал, что россияне могут оформить заброшенный соседский участок, если он не используется более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли.

Как объяснил депутат, такое изъятие возможно только по решению суда, при этом нужно будет доказать, что собственник участка или его наследники нарушили закон. Он предупредил, что изъятый участок сначала передается муниципалитету, и не факт, что его потом отдадут добросовестному соседу.

Забрать в собственность садовый участок также можно, если земля будет признана бесхозной, то есть без фактического собственника. Такое возможно, когда бывший собственник отказался от прав на участок или умер, а его наследники не вступили в права собственности в определенный законом срок или забыли про эту землю, объяснил Чаплин. Участок принимается на учет Росреестра по заявлению муниципалитета и без решения суда, но и в этом случае быстрый перевод земли в собственность нового владельца не гарантируется, отметил депутат.

Кроме того, россияне могут оформить чужой участок в собственность, если ухаживают за ним или занимают бесхозный дом в течение 15 лет, за которые законные владельцы не объявились и не предъявили свои права на имущество. Однако в этом случае человек, пользующийся участком, не должен быть знаком его собственник, подчеркнул Чаплин.