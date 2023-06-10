Эксперт беспилотной авиации Федутинов посоветовал не снимать дроны при падении Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гражданам, ставшим свидетелями падения беспилотных летательных аппаратов, не следует снимать их на видео или подходить к ним, предупредил эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.

Как сообщил специалист в беседе с РИА Новости, дроны могут использоваться в противозаконных целях, в связи с чем государственные органы и вводят определенные меры, чтобы минимизировать последствия. Федутинов отметил, вместо съемки видео или самостоятельного осмотра упавшего БПЛА лучше побеспокоиться о возможном укрытии.

Напомним, в начале мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность. Под запрет попадают все дроны, за исключением беспилотников, используемых по решениям органов государственной власти. Такое решение приняли, чтобы предотвратить несанкционированное использование БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Между тем Министерство транспорта РФ разработало правила запуска БПЛА над городами. В ведомстве предложили дать разрешение на запуск беспилотников над населенными пунктами на высоту не более 150 метров от земной или водной поверхности. При этом речь идет о территории, которая находится в прямой видимости от внешнего пилота, а также в специальных зонах, установленных Минтрансом по представлению местных властей.