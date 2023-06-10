Спасатели помогают не только эвакуировать людей, но и доставлять воду и продукты людям, оставшимся в своих домах. Фото: t.me/aakherson

ВСУ стреляют по спасателям, которые эвакуируют жителей Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС. После ЧП сотни людей остались без крыши над головой, потому их переселяют в детские лагеря и здравницы, где организовали пункты временного размещения.

- Нацисты прицельно бьют из минометов по лодкам спасателей, которые снимают людей с крыш и сухим местам, на которые эти лодки вывозят людей, - сообщил председатель Правительства области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. - Лишь чудом обошлось без погибших.

Андрей Алексеннко отметил, что многие люди отказываются эвакуироваться даже в таких условиях. Они надеются, что вода скоро сойдет. Тем не менее, жителей не бросают, спасатели и работники ВГА доставляют им питьевую воду и продукты.

- С 10 июня в зоне ЧС начнут работать комиссии по оценке ущерба. Безусловно, только там, где сошла вода. Это Новая Каховка и часть населенных пунктов округа, - уточнил Андрей Алексеенко. - В Алешках и Голой Пристани уровень воды только начал понижаться. Там продолжаем спасательную операцию.