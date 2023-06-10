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НовостиВ мире10 июня 2023 6:50

Минобороны Украины ожидает получить алгоритм вступления в НАТО в июле 2023

Страна должна стать членом альянса через два-три года после окончания конфликта с РФ, заявили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минобороны Украины ожидает получить алгоритм вступления в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе

Минобороны Украины ожидает получить алгоритм вступления в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе

Фото: REUTERS

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина должна получить алгоритм вступления в Североатлантический альянс, считает заместитель министра обороны страны Владимир Гаврилов.

«На саммите в июле страны НАТО выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован. Я не думаю, что будут большие проблемы, есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате», – приводятся его словам в Telegram-канале украинского Минобороны.

По словам Гаврилова, на саммите НАТО в Вильнюсе Киев должен четко понимать, что после завершения конфликта с Россией в течение двух-трех лет Украина станет членом альянса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что республика не сможет стать членом НАТО, пока на территории страны идут боевые действия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос о членстве в Североатлантическом альянсе для Украины не будет иметь значения, если Киев не одержит победу в конфликте.