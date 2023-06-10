Власти Одесской области предупредили об опасности купания в море из-за мин
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В Черном море в Одесской области повысилась опасность из-за прибывающих мин и взрывных устройств, заявил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук.
«Море: минно-взрывная опасность усилилась. Мины прибивает к берегу. Сегодня купание в море равно идиотизму», – сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Братчука, пляжи стали опасной зоной, поскольку в мусоре, который выплывает на берег, могут быть «взрывоопасные предметы», например, неразорвавшиеся снаряды.
Напомним, ночью 10 июня в Одесской области прогремели взрывы.
Как писал сайт KP.RU, в четверг, 8 июня несколько взрывов произошло в украинском городе Сумы после того, как на территории Сумской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в ночь на 8 июня воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.