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НовостиПолитика10 июня 2023 7:22

Власти Одесской области предупредили об опасности купания в море из-за мин

Купание в море равно идиотизму, заявили в администрации региона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Власти Одесской области предупредили об опасности купания в море из-за мин

Власти Одесской области предупредили об опасности купания в море из-за мин

Фото: Архив "КП"

В Черном море в Одесской области повысилась опасность из-за прибывающих мин и взрывных устройств, заявил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук.

«Море: минно-взрывная опасность усилилась. Мины прибивает к берегу. Сегодня купание в море равно идиотизму», – сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Братчука, пляжи стали опасной зоной, поскольку в мусоре, который выплывает на берег, могут быть «взрывоопасные предметы», например, неразорвавшиеся снаряды.

Напомним, ночью 10 июня в Одесской области прогремели взрывы.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 8 июня несколько взрывов произошло в украинском городе Сумы после того, как на территории Сумской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в ночь на 8 июня воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.