Рогов объяснил, почему ВСУ пытаются наступать по ночам

Рогов назвал три причины наступления ВСУ по ночам Фото: СОЦСЕТИ

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал три причины, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать по ночам на Запорожском направлении.

"Третьи сутки нацисты проводят активные действия наступательного характера в ночное время суток. Этому, на мой взгляд, есть несколько причин", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Во-первых, по мнению Рогова, наступая ночью боевики ВСУ стремятся снизить эффективность работы российской авиации. Во-вторых, ночными атаками украинские войска пытаются избежать потерь от точных попаданий "ударной роты камикадзе 42-й дивизии".

Третья причина - использовать по максимуму преимущества от применения поставленных оборудования и приборов странами Запада.

Ранее KP.RU писал о том, что за сутки российские военные уничтожили около 700 военных ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. А разгром на Запорожье обошелся украинской армии в 100 миллионов долларов - именно столько стоила техника НАТО, которая теперь уничтожена.