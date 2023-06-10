Власти Полтавской области заявили о повреждении военного аэродрома в Миргороде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Миргород Полтавской области в результате ракетной атаки поврежден военный аэродром, заявил глава военной администрации региона Дмитрий Лунин.

«Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники», – написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время пожар на аэродроме частично локализован, военные перевозят технику в безопасные места дислокации. Во время обстрела никто не пострадал, добавил Лунин.

Как писал сайт KP.RU, накануне Минобороны России заявило об ударе по складам боеприпасов, вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все назначенные объекты были поражены, а в результате ударов было нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.