Умер Пол Джефри, актер из «Анны Карениной» и «Лучше звоните Солу»

Пол Джефри продолжал сниматься до конца своей жизни. Фото: стоп-кадр видео

На 69-м году в жизни от рака скончался британский актер Пол Джефри, звезда сериалов "Пуара" и "Лучше звоните Солу". О смерти актера сообщает американский еженедельник Variety.

Джеффри родился 12 февраля 1995 года в Англии. В начале 1990-х он переехал в США, в город Санта-Фе, где скончался 3 июня от онкологии. У него остались жена Сью Тейлор и трое детей.

"Пол продолжал сниматься до конца своей жизни. Он любил французское вино и еду, прекрасно разбирался в истории и всю жизни был фанатом футбольного клуба "Арсенал", - говорится заявлении близкого окружения к актеру.

Джефри получил известность благодаря съемкам в экранизациях классической литературы. Так, он снялся в роли Петрицкого в адаптации "Анны Карениной" 1985 года и исполнил роль мистера Локвуда в "Грозовом перевале" 1992 года.