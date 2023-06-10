В США уличили Украину в попытке стереть русскую культуру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская пропаганда предпринимает попытки "стереть" русскую культуру, выдавая ее за свою в тех странах, которые лояльно относятся к киевскому режиму. Об этом в своей статье рассказала автор The American Conservative Кэти Седжвик.

Американский автор раскритиковала украинцев, а именно Оксану Семеник, которая через соцсети призывает свои 24 тысячи подписчиков обращаться в музеи с целью переименовать исконно русские произведения искусства в украинские.

Так, "под раздачу" попали не только Архип Куинджи, Иван Айвазовский, Илья Репин и другие прославленные русские художники, ни один из которых не называл себя украинцем, но и американский художник Энди Уорхолл.

"Энди Уорхолл определенно не был украинцем", - с такой фразы начала свою статью Седжвик, отметив, что украинцы "с особой агрессивностью" обращались в музеи и галереи с просьбами переименовать предметы искусства.

Американка осудила стремления украинских активистов присвоить мировые произведения искусства себе, назвав их дилетантами, и призвала музеи не поддаваться на провокации.

Напомним, ранее Верховный суд Нидерландов постановил передать скифское золото Украине вместо крымского музея, и этом решением де-юре признал Крым частью России. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.