Политолог Брутер: В деле подрыва «Северных Потоков» создаются ложные следы Фото: REUTERS

Организаторы подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» создают ложные следы в деле о теракте на трубопроводах, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«На самом деле все ставят свои задачи – создать ложные следы. Есть очень небольшое количество военных специалистов, которые могут заложить взрывчатку на такой глубине. Понятно, что эти люди не имеют ни польского, ни немецкого гражданства. Но кто-то этих людей туда послал – они не могли туда отправиться сами», – заявил он в эфире Радио «Комсомольская правда», передает KP.RU.

Напомним, ранее стало известно, что Польша могла быть использована в качестве оперативной базы для проведения атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Как передает The Wall Street Journal, «немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие, что диверсионная группа использовала Польшу в качестве оперативной базы для взрыва трубопроводов». По данным газеты, страна могла быть центром логистики и финансирования теракта.

Между тем репортер портала Grayzone обнаружил рядом с местом подрыва газопроводов «Северного потока» ботинок, используемый дайверами ВМС США и Украины.