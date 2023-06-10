Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о падении уровня воды на пять метров Фото: REUTERS

Уровень воды в Херсонской области после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции упал на пять метров, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Вода упала на пять метров – с 12 до семи, динамика предсказуемая. Мы продолжаем и эвакуацию жителей с затопленных населенных пунктов и подвоз необходимых сил для тех, кто находится в затопленных домах», – рассказал он в эфире Радио «Комсомольская правда».

Кроме того, по словам Леонтьева, в большинстве населенных пунктов восстановлено электричество. Вместе с тем, отметил мэр Новой Каховки, Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Новокаховский городской округ, а на правом берегу ведут минирование местности.

Напомним, ранее Леонтьев сообщил, что ВСУ перед подрывом Каховской ГЭС подняли уровень воды в Каховском водохранилище.

Во вторник, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в населенных пунктах недалеко от Днепра.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв плотины Каховской ГЭС «варварской акцией» Киева.