Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении составляет более 100 тысяч Фото: REUTERS

Общая группировка Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении составляет более 100 тысяч, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 тысяч боевиков. Непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Рогов, основные резервы ВСУ расположены вдалеке от линии соприкосновения и рассредоточены на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Днепропетровской областей.

Напомним, ранее Рогов назвал три причины, почему ВСУ пытаются наступать по ночам на Запорожском направлении.

Сайт KP.RU писал о том, что российские войска уничтожили около 700 военных ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Между тем разгром в Запорожье обошелся украинской армии в 100 миллионов долларов – именно столько стоила уничтоженная техника НАТО.