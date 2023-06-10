МО РФ в начале июня приняло на службу по контракту более 13,5 тысячи человек

Желающих служить по контракту в ВС РФ выросло в 2,1 за месяц Фото: Минобороны РФ

За десять дней июня Министерство обороны России приняло на военную службу по контракту более 13,5 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.

"За 10 дней текущего месяца на контракт принято более 13,5 тысяч человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае", - доложил Панков на селекторном совещании по вопросам комплектования ВС РФ.

Паков отметил, что июньские цифры принятых на контракт в 3,1 раза превышают показатель апреля 2023 года.

Напомним, в начале июня Минобороны РФ увеличило сеть пунктов по отбора на контрактную службу, а также повысило число инструкторов для работы с кандидатами.

Ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с января 2023 года в качестве добровольцев и на контракт поступили свыше 117 тысяч человек.